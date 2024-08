Entenda em 5 gráficos o retrato das candidaturas nas eleições

São Paulo, Salvador, São Paulo (SP) e Curitiba

O registro de candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, finalizado na quinta-feira (15), mostra que as eleições disputadas nos 5.568 municípios brasileiros terão menos candidatos.

Ao todo, são 454 mil nomes na disputa, uma queda de 18% em comparação ao pleito de 2020. A quantidade dos candidatos a prefeito caiu 20,5%, saindo de 19,3 mil em 2020 para os atuais 15,4 mil. O total de candidatos a vereador, por sua vez, saiu de 518,4 mil em 2020 para 423,7 mil em 2024, queda de 18,3%.

Na análise partidária, legendas conservadoras como o PL, Novo e Republicanos avançaram, enquanto houve recuo de partidos tradicionais como PSDB, PDT, Cidadania, PV e PC do B.

Assim como em 2020, o MDB é o partido com mais registros de candidatura pelo país (43.831), incluindo 1.923 postulantes a prefeito. Na outra ponta, o partido com menos representantes na eleição será o PCB, com apenas 31 candidatos, sendo 8 a prefeito.

A participação de candidaturas femininas na corrida eleitoral nos municípios manteve o patamar registrado no pleito de 2020. Ao todo, 154.344 mulheres se candidataram pelo país, o que representa 33,9% dos postulantes, contra 33,5% na eleição passada.

Pela segunda eleição municipal consecutiva, as candidaturas autodeclaradas negras serão proporcionalmente maiores do que as brancas. Candidatos pardos são 188 mil e pretos 51,7 mil. Juntos, eles somam 239,7 mil e representam 52,7% de todas as inscrições.

Em relação ao patrimônio de candidatos das cidades com mais de 200 mil eleitores, o candidato a prefeito em Goiânia pelo União Brasil, Sandro Mabel, declarou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um total de bens no valor de R$ 313.405.916,29, o maior número entre todos os que disputam um cargo no Executivo nas eleições de outubro. Mabel é empresário ligado ao agronegócio.

A análise da Folha considera dados do TSE atualizados até as 8h30 da sexta-feira (16).