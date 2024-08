'Tem de botar chama nos votantes, para acordar e não extinguir a democracia', diz leitor sobre 'chama eterna' apagada

Falta algo

"‘Chama eterna’ da democracia é apagada por falta de gás em monumento de Brasília" (Política, 5/8). Ecologicamente falando, é um consumo de gás e uma geração de gás carbônico desnecessários. Deixem apagada. A democracia há de subsistir mesmo sem a chama. Tem de botar chama nos votantes, para acordar e não extinguir a democracia.

Paulo Usuda (São Paulo, SP)

Bem simbólico! Como a democracia está ameaçada, a chama se esvaiu para não ser testemunha do que nos aguarda.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

'Chama eterna' da democracia é apagada por falta de gás - Gabriela Biló/Folhapress

Preços elevados

"Governo paga R$ 83,6 mil em passagens para Janja ir às Olimpíadas de Paris" (Esporte, 5/8). Como disse a reportagem, este é só o valor das passagens, não foi divulgada a hospedagem. Com o dinheiro dos meus impostos, desejo que seja usado com finalidade mais nobre e relevante. Os apoiadores concordam, defendem e até ficam ouriçados quando alguém faz uma crítica. Mas, numa democracia, o povo tem que ter o direito de opinar quando não concorda com certos gastos, mais ainda, quando há tantas necessidades não atendidas em segurança, saúde e educação.

Matheus Teodoro Silva Filho (Curitiba, PR)

Quem representa o Brasil são os atletas, a presença do Lula ou qualquer outra pessoa para substituí-lo é totalmente dispensável.

Gisele Araujo (Brasília, DF)

Itamaraty

"A postura do governo Lula para com a Venezuela está correta" (Joel Pinheiro da Fonseca, 5/8). Nós valorizamos a democracia porque a nossa história é pouco democrática, porque tivemos uma ditadura militar que descarrilhou um Brasil que era uma promessa. Defender democracia em abstrato, a partir do que é conveniente para os EUA, é um erro de análise e uma ingenuidade geopolítica. Não há boas razões para defender o madurismo, de um modo geral; mas a Venezuela precisa encontrar seus caminhos sozinha.

Fábio Nascimento (Uberlândia, MG)

Final olímpica

"Seleção feminina do Brasil renasce, bate as campeãs mundiais e buscará ouro contra os EUA" (Esporte, 6/8). Tudo o que o Brasil fez de positivo nestas Olimpíadas foi feito pelas mulheres. A performance geral masculina foi deplorável.

Peter Janos Wechsler (São Paulo, SP)

Prática cristã

"Religião é o assunto mais falado nesta Olimpíada?" (Juliano Spyer, 5/8). Penso que a fé estrutura o emocional das pessoas, dá um propósito maior que ameniza as dificuldades e, se exercida no âmbito de uma religião bem organizada, proporciona apoio social e gera sentido de pertencimento. Atletas, que enfrentam toda sorte de obstáculos para continuar desenvolvendo seu potencial, encontram na fé e nos ensinamentos bíblicos um poderoso motivo para não desanimarem e superarem as adversidades. Agradecer é reconhecer que se está a serviço.

Maria Isabel Carvalho (Salvador, BA)



Pai herói

"A paternidade cria chances para uma nova masculinidade" (Vera Iaconelli, 5/8). Ser pai é colocar a mão na massa, se disponibilizar, se fazer presente na tarefa de formação de filhos para se inserirem na sociedade, sem abdicar de sua essência, autonomia e individualidade.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Eu me reconstruí por completo com a paternidade. Tinha vários planos que se diluíram e perderam o sentido na prática. Cometi excessos, mas percebo que o próprio filho faz seus reajustes não me levando muito a sério. Agradeço profundamente a oportunidade de criar um filho.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Infância imaginada

"Você acha que todo livro para criança deveria ter final feliz?" (Folhinha, 6/8). Cresci num sítio, estudando em escola rural até os 9 anos. Nessa fase, nunca tive contato com a leitura infantil, de conto de fadas. Um pouco mais tarde, quando nos mudamos para a cidade, pude conhecer algumas dessas obras, mas jamais me iludi, sabia diferenciar a minha vida dura das apresentadas nos contos de fada. Mas isso não quer dizer que eu não sonhasse...

Angela Oliveira (Brasília, DF)

Leio todas as noites para minha filha (6 anos) e fico ultradecepcionado com o enredo pobre e ligeiro que vejo, até ela percebe que são histórias bobas em que o fim chega antes da história começar, que nada dá errado. Ora, nós adultos não buscamos inserir nossas crianças no mundo real e seus mecanismos com o lúdico? No mundo há dor, sofrimento e injustiça e a literatura infantil deveria ter tudo isso.

Diego Rodrigues (São Bernardo do Campo, SP)

Jornalismo

Todos os dias mantenho o hábito da leitura jornalística. Confesso que sinto saudades do exemplar físico, leitura tradicional do jornal. Entretanto, a assinatura no tablet, deixa tudo mais prático enquanto saboreio a primeira xícara de café do dia. Hoje, sou um profissional da contabilidade, atuo por conta própria, porém, de vez em quando, me vem a ideia de cursar jornalismo. Vocês, jornalistas, são a minha motivação. Parabéns pelo lindo e importante trabalho que vocês fazem!

Alexandre Siqueira (Brasília, DF)

Transição energética

"Brasil não pode esperar 2026 para ver que biometano é oportunidade, diz empresário; veja vídeo" (Mercado, 2/8). Quero enaltecer a entrevista com Alessandro Gardemann. Com dados, reflexões e direcionamentos, Alessandro trouxe com maestria aspectos da transição energética que valem toda a nossa atenção, sobretudo, quando falamos de combustíveis verdes. O Brasil tem todas as condições de ser líder mundial da nova economia, a economia de baixo carbono. Que saibamos aproveitar essa imperdível oportunidade.

Arnaldo Jardim, deputado federal (Cidadania-SP) e presidente da Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde (Brasília, DF)