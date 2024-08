Jamais Interpol ou o governo americano iriam dar crédito para pedidos estapafúrdios desse ministro, diz leitora sobre Moraes

Procedimentos no TSE

"Mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com EUA e Interpol sobre Allan dos Santos" (Política, 17/8). Moraes aprendendo que lá fora ele não manda nada. Jamais Interpol ou o governo americano iriam dar crédito para pedidos estapafúrdios desse ministro. Vexame total.

Adriana Ramalho Flores (Campinas, SP)

O que me deixa mais estarrecido é que nos quatro anos do governo Bolsonaro vivenciamos ataques sistemáticos à imprensa, Judiciário e Congresso Nacional! Comportamento execrável, só idolatrado pela sua claque! E por onde andavam os que hoje atacam o ministro Alexandre de Moraes? Sim, foi um dos que lutaram pela manutenção da democracia!

Jorge Cesar Bruno (Rio de Janeiro, RJ)

Incoerências

"O Brasil virou um gigantesco cassino" (Alvaro Costa e Silva, 16/8). Além de ser uma ingerência governamental absurda na vida privada das pessoas, a proibição do jogo no Brasil é uma gritante hipocrisia. Afinal, um país em que casas lotéricas são concessões do governo e o jogo é proibido parece coisa do "1984", de George Orwell.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Soberania

Por mais poderoso que seja, em função de seu alto patrimônio pessoal, Elon Musk ("Desobediência do X, de Musk, viola Justiça em momento sensível perto de eleições", Política, 18/8) não pode se insurgir contra um ministro do Supremo de forma desrespeitosa como fez com Moraes. Resta ao Brasil dar a resposta adequada, talvez até negando autorização para o X continuar operando aqui. Pode até operar clandestinamente, mas a autorização oficial é importante.

Ademir Valezi (São Paulo, SP)

Liberdade absoluta é falácia. O mundo civilizatório requer estabelecer limites para evitar avançar a barbárie. O X é plataforma representativa da barbárie.

João Carmo Vendramim (Campinas, SP)

Todos os brasileiros, no exterior, precisam seguir a legislação daquele país. O dono do X é estrangeiro no nosso país, portanto, ele tem que seguir as nossas leis. Caso contrário, ficará provado que os bárbaros mandam em nós.

Márcia Shimae Tokashima Nishiye (São Paulo, SP)

Crise na Venezuela

"Repressão de Maduro detém até menores, espalha medo e censura e fecha espaço cívico" (Mundo, 17/8). Maduro tem que ser destituído do poder. Realmente essa intensa repressão pode facilitar uma outra eleição onde o ditador saia vitorioso. Sinto vergonha pelo PT por apoiar essa situação.

Filomena Silva Magalhaes (Muriaé, MG)

Como pessoa física ou organização, posso dizer que é ditadura, porém, como país, não podemos, se quisermos ter diálogo com eles e ajudar seu povo.

Amigo de todos

Ainda bem que o Silvio Santos não era movido por essas ideologias ridículas ("Silvio Santos bajulou todos os presidentes no SBT, de Lula a Bolsonaro", Ilustrada, 17/8). Agradeço de coração os momentos de entretenimento que ele proporcionou aos meus pais, confinados a um sofá por uma sociedade que, ainda hoje, exclui os idosos de programações culturais e de lazer.

Gisele Araujo (Brasília, DF)

Ambiguidades

"Ao mesmo tempo simpático e cruel, Silvio Santos foi a maior face do capitalismo à brasileira" (F5, 18/8). Ninguém é perfeito. Silvio Santos foi o maior apresentador da TV brasileira; foi também um grande empresário. Não vejo pecado nisso.

Alexandre Ferreira (Brasília, DF)

Alain Delon

"Morre Alain Delon, um dos maiores astros do cinema francês, aos 88 anos" (Ilustrada, 18/8). Entre 1960 até 2000, houve o final da era de ouro de Hollywood e do cinema europeu. Foi o tempo dos grandes cinemas de telas gigantes, a maioria concentrada no centro histórico de São Paulo. Nada de shoppings, uma agitada vida noturna entre ruas, avenidas e praças. Lá estava Alain em "O Sol por Testemunha" e "Borsalino". Hoje vejo que foi a era de ouro dos cinéfilos. Sorte minha.

Murilo Belezia (São Paulo, SP)

Esse sim é mito. Para a turma da cinefilia, mais um para fazer história e nos convidar a rever e conhecer filmes densos e sem efeitos especiais. Aliás, os efeitos são os personagens e temas. Siga em paz, livre até o fim.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Rede dominante

"Oxxo, praga urbana que desfigurou São Paulo" (Cozinha Bruta, 16/8). Mas não é só o Oxxo que tem feito isso. São as construtoras, com seus prédios gigantes que derrubam aquelas casinhas tão lindas de antigamente. Acabam com os bairros e o espírito de vizinhança.

Virgínia Mendonça (São Paulo, SP)

‘O Telefone’

"Crônica de João do Rio de 1914 conta como telefone atrapalhou casamentos e políticos" (Ilustríssima, 17/8). Um século depois, a internet é o telefone de 1914 que tão bem relata o cronista.

Luciano Neder Serafini (Ribeirão Preto, SP)

Histórico na modalidade

"Como medalha nos EUA, há 40 anos, transformou o vôlei brasileiro" (Esporte, 16/8). Desde essa primeira conquista, venho acompanhando a renovação da equipe e verificando o quanto o sucesso daqueles rapazes influenciou a formação de novos atletas e apreciadores dessa modalidade esportiva. É importante que o gosto pelo esporte seja incentivado principalmente nas escolas por meio da implementação de políticas públicas.

Thelmy A. Rezende (Brasília, DF)

Batalha territorial

"Rota de aviões de Congonhas é alterada, e Ibirapuera passa a sofrer com ruído" (Cotidiano, 18/8). Esse tema se assemelha à feira. Todo mundo gosta e acha conveniente desde que seja na rua dos outros.

Marcelo Galvao de Oliveira (São Paulo, SP)