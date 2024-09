Leitor, você gosta do horário de verão? Como a medida impacta a sua vida?

São Paulo

O horário de verão pode voltar a ser uma realidade no Brasil em breve. Extinto em abril de 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a medida está presente nas discussões governamentais, com recentes declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por conta da escassez hídrica que o país enfrenta.

Relógios antigos na parte interna do Museu Visconde de São Leopoldo - Carlos Macedo/Folhapress

Enquanto não é reimplementado, há quem sofra por antecipação e há quem comemore a possibilidade. Os relatos vão das lamúrias de acordar mais cedo e encarar um ponto de ônibus na penumbra até agradecimentos por sentir o dia render mais e ter o privilégio de ainda se deparar com a luz natural na saída do expediente.

