'Governantes acham que as mudanças climáticas são uma gripinha planetária que vai passar', diz leitor

Estiagem

"Há mais de 150 dias sem chuva, cidades no interior de SP avaliam racionamento de água" (Cotidiano, 11/9). Parece que todos os governantes, sem exceção, acham que as mudanças climáticas causadas pela humanidade são uma gripinha planetária que vai passar.

Marco Aurelio Pinheiro Lima (Campinas, SP)

Planejamento

Gostaria que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defensora deste que arde em fogo pelo Brasil afora nos mostrasse seu planejamento para os diferentes biomas do nosso país. O que fazer contra fogo, inundações, desmatamentos, poluição, perfurações de petróleo em áreas não recomendadas... ("Lula cria comitê nacional para manejo do fogo", Brasília Hoje, 11/9) Para mim, neste governo é tudo no improviso.

Tania Tavares (São Paulo, SP)

"Governo Lula sentiu a pressão da crise ambiental" (Bruno Boghossian, 11/9). É muita lentidão para agir, gente. Esse Congresso atrapalha. Depois quando o STF age, reclamam que se mete em tudo. Mas se não é o STF agir, nada acontece...

Moara Semeghini (Campinas, SP)

"O que vem depois do fogo?", (Conrado Hübner Mendes, 11/9). Cada proprietário de terras deveria poder receber multas por atividade ilícita via vigilância por satélite. Falta acabar com essa brecha da lei que obriga constatação de infração por servidor no local.

Antonio Emanuel Melo dos Santos (São Paulo, SP)

Datafolha

"Datafolha: 44% dizem não votar de jeito nenhum em Marçal, que supera Boulos (37%)" (Política, 12/9). Será que o paulistano acordou e se deu conta de que estaria levando gato por lebre?! Esperamos que sim, para o bem da cidade de São Paulo!

Vilarino Escobar da Costa (Viamão, RS)

Apesar de saber que o Boulos, meu preferido entre os candidatos na liderança, terá muita dificuldade de ganhar do Nunes, ainda prefiro o Nunes a um novo embusteiro. Espero que Nunes perca, mas, se ganhar, que abandone esses milicianos.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Se esse candidato está liderando as pesquisas, é sinal de que a sua gestão como chefe do Executivo municipal está sendo aprovada. Se é justa ou não uma disputa eleitoral desse tipo, isso tem de ser questionado ou discutido antes da competição eleitoral.

Antonio Dias Macedo (São Paulo, SP)

Ataque à democracia

"Anistia pelo 8/1 acirra embate de aliados de Lula e Bolsonaro por sucessão de Lira" (Política, 10/9). Golpistas impunes? É só o que nos falta na republiqueta antidemocrática! Esses congressistas não valem o feijão que comem!

Priscila Soares (São Paulo, SP)

Se aprovarem essa anistia, vão dar condições para outras quebradeiras de patrimônios públicos.

Ailton Souza (Cascavel, PR)

Irregularidade

"Compras suspeitas de imóveis de Bolsonaro coincidem com acesso a cofre de Carlos" (Política, 12/9). Há pelo menos 55 anos, leio e escuto sobre a desonestidade dos políticos em geral. E, ao invés desta curva gráfica de malfeitos descer, ela sobe ininterruptamente. O constrangimento de ser investigado, sofrer busca e apreensão, ser processado e até mesmo condenado, não afeta nossos "líderes".

E, a cada dia, a pátria amada vê crescer entre seus filhos, o banditismo de Estado.

Jair Amaral (Londrina, PR)

Dieta mediterrânea

"Azeite de oliva na dieta ajuda a combater a demência" (Drauzio Varella, 11/9). Estou pensando nos outros óleos tão nossos: o de coco, o de babaçu, o de dendê. Será que não têm as mesmas propriedades que o de oliva? De qualquer forma, sempre dou preferência aos óleos tipo extravirgem, os refinados não entram aqui em casa.

Paloma Fonseca (Brasília, DF)

Excelente. O problema é que no Brasil o preço é impraticável para esses níveis de consumo. E é preciso ficar muito atento ao rótulo para não levar gato por lebre, azeite por óleo de seja lá o que for.

Juliano Machado (Araraquara, SP)

Amores imperfeitos

"Precisamos abrir mão de fantasias para vivermos amores possíveis" (Equilíbrio, 11/9). Texto brilhante. Eu só consegui ter um relacionamento real quando consegui perceber que inconscientemente eu estava idealizando quem era meu par. Amor se constrói e amor construído em base sólida gera alegria e prazer das mais diversas formas.

Elias Souza (Macapá, AP)