Leitora diz que usar redes sociais em nada contribui com o conhecimento de novas tecnologias

"Internet segura para os mais jovens" (Editoriais, 16/9). Faltou abordar justamente esse ponto: a responsabilidade das big techs, integrantes de nossa sociedade, no pacto constitucional que estabelece que não cabe apenas às famílias e às escolas colocar crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão e exploração —inclusive comercial.

Maria Mello, coordenadora do Programa Criança e Consumo, do Instituto Alana (São Paulo, SP)

Usar redes sociais em nada contribui com o conhecimento de novas tecnologias. Rolar vídeos curtos na linha do tempo infinita ensina o que? Hoje temos uma geração que nasceu com celular na mão e não sabe mexer em Word, Excel ou descompactar um arquivo. Celular e rede social não é próprio para crianças e nem para adolescentes. Não traz benefício algum.

Laura Mourão (Manaus, AM)

Às escondidas

"Servidores ambientais desobedeceram a chefias e agiram clandestinamente sob Bolsonaro" (Ambiente, 16/9). Lindo trabalho. Tem a minha gratidão eterna.

Dannielle Miranda Maciel (São Paulo, SP)

É muito bom ver servidores comprometidos com a função pública. Entretanto, agora precisamos de muito mais que isso, precisamos de ações de grande envergadura e imediatas, pois parte do país queima e a outra fica doente com a fumaça. É preciso usar toda a estrutura dos bombeiros, Ibama, Embrapa e Forças Armadas no combate local. E a polícia e Judiciário para investigar/processar os incendiários/desmatadores. Cortar empréstimos públicos para quem teve mata queimada.

Ivan Bastos (Nova Friburgo, RJ)

Acadêmicos contra Musk

"Intelectuais de diversos países lançam carta aberta contra Musk e conclamam apoio ao Brasil" (Mônica Bergamo, 17/9). Muito apropriado o manifesto de intelectuais do mundo inteiro na defesa da soberania brasileira em relação ao desrespeito dos proprietários de big techs que tentam interferir e intimidar o Brasil. Aplausos a eles!

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)

Um tapa na cara da direita bizarra do Brasil. Os maiores economistas e intelectuais desmoralizaram aqueles que se escondem atrás da expressão "liberdade de expressão". Uma pena que eles, os autores da carta, não saibam do Congresso caricato que nós temos.

Paulo Cesar Cruz (Rio de Janeiro, RJ)

Dependência psicológica

"Apostas viraram problema social grave, e governo fará pente-fino para regulamentar medidas, diz Haddad" (Mercado, 17/9). Tudo que não está funcionando bem a solução que o governo dá é passar um pente-fino, vai faltar pente.

Vital Romaneli Penha (Jacareí, SP)

Postura política

"Uma coisa não podemos negar: Datena foi ‘autêntico’" (Joel Pinheiro da Fonseca, 16/9). Trata-se aqui mais do formato do debate televisivo que da competição eleitoral mais ampla. O debate é um jogo que desperta audiência pelo confronto entre os candidatos. Mas todo jogo tem regras, senão descamba para simples luta de rua.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

As regras dos debates já deveriam há muito ter levado tais perfis a sério. Ou seja, com equipe para verificar instantaneamente mentiras contra adversário, dados errados e recusa em tratar de programas de governo, o candidato deveria ser imediatamente excluído do debate. Problema resolvido na raiz.

Marcia Ciarallo Pescuma (São Paulo, SP)

Rótulo de vítima

"Marçal usa agressão de Datena para reforçar narrativa de perseguição e é isolado no meio político" (Política, 16/9). Isolado é pouco, tem que ter a candidatura cancelada. Aprendiz de arruaceiro.

Jane Santos (Rio de Janeiro, RJ)

A eleição na maior cidade do país, está se transformando num BBB antecipado, lamentável.

Mario Sergio Pires (Uberlândia, MG)



Efeméride

"Lula sanciona lei que cria Dia Nacional da Pastora e do Pastor evangélico" (Cotidiano, 16/9). Está certo, bem como fez o Caetano Veloso, tem que ajudar a limpar a barra dos que são sérios.

Guilherme Nobre Souto (Belo Horizonte, MG)

Sempre votei no Lula, mas atitudes como esta e a do Maduro estão me fazendo repensar seriamente.

Luiz Roberto Rocha Teixeira (São Paulo, SP)

Equipe médica brasileira

"Mais Médicos: solução simples e errada para um problema complexo" (Opinião, 16/9). De nada adianta o país ter mais médicos se a formação deles for precária, sabendo apenas o básico do básico, ou a infraestrutura de materiais, medicamentos, equipamentos, leitos e profissionais de enfermagem for insuficiente. É tapar o Sol com a peneira.

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Escolhas

"Afinal, qual é o problema de ser a tia dos gatos?" (Mirian Goldenberg, 17/9). Hoje, por vivência e por observação, me parece que casar é muito mais interessante e necessário para os homens que para nós, mulheres...

Silvia Klein de Barros (Rio de Janeiro, RJ)