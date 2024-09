Leitores comemoram os 50 anos do metrô de São Paulo

Transporte público

"Aos 50, metrô de SP tem planos de expansão inédita e privatização" (Cotidiano, 13/9). As melhores linhas são as públicas. É muito triste assistir às privatizações.

Marina Ribatski (São Paulo, SP)

O metrô de SP tem qualidade e é um dos melhores do mundo por ter sido concebido e gerido pelo poder público, cujo objetivo não é primariamente lucro, mas equilíbrio das contas.

Marcos Arrais (São Paulo, SP)

O metrô de Pequim começou na mesma época e tem mais de 700 km de extensão. E, com certeza, deve ter gasto menos dinheiro que o de São Paulo, que tem pouco mais de 100 km.

Paulo Araujo (Salvador, BA)

Passageiros aguardam na estação Vila Marina, na linha 1-azul, do metrô de São Paulo - Zanone Fraissat - 12.set.2024/Folhapress

Rede Social

"Diretor da PF defende Alexandre de Moraes contra X em encontro de empresários e diz que senador expôs delegado e filha de 5 anos a ameaças" (Mônica Bergamo, 13/9). Eu confio tanto nesse delegado da PF quanto confio no vendedor de terreno no céu. Que desculpa mais absurda para deixar 20 milhões de pessoas sem uma rede social.

Rodrigo Souza (Florianópolis, SC)

Podem escrever: quando o sistema achar que já deu, vão descartar Moraes e a ele só vai sobrar a eterna alcunha de censor. É muita bagunça junta. Nenhum Judiciário de qualquer país civilizado do mundo teve esse grau de exposição sem pagar um preço alto.

Rai Giovanni (Belo Horizonte, MG)

Eleições São Paulo

"Datafolha: Eleitor vê Nunes experiente, Boulos defensor de pobre e Marçal desrespeitoso" (Política, 13/9). O que seria dos candidatos se não fossem os pobres, as periferias dos grandes centros, os atendimentos no SUS, a insegurança alimentar, a violência etc. Alguém ainda acredita que interessa a eles acabar com isso?

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)

Fogo e fumaça

"Não, presidente Lula, não queremos a BR-319" (Txai Suruí, 13/9). Eu sou manauara e digo: eu não quero essa estrada!

Herbert Luiz Braga Ferreira (Manaus, AM)

Não queremos asfalto e não queremos exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Presidente, cumpra a sua promessa de governo e atue de fato no combate à crise climática.

Mônica Casarin Fernandes Elsen (Rio de Janeiro, RJ)

É vergonhoso essa rodovia não estar totalmente asfaltada e em plena condições de trafegabilidade, para o bem dos índios e do Brasil, pois a estrada já existe e os impactos já estão aí. Asfaltá-la seria uma forma de vigiar melhor.

Adenilson Peneli (Pirangi, SP)

Saúde mental

"Como é viver com depressão" (Mariliz Pereira Jorge, 13/9). Quem tem depressão reconhece cada uma das palavras digitadas em seu texto. Chega a me emocionar quando uma jornalista descreve um texto com lucidez.

Sandra Aparecida A. da Silva (Botucatu, SP)

Festa da música

"Criador do Rock in Rio defende artistas brasileiros e sertanejos em seu festival" (Ilustrada, 13/9). É quando o criador, sem nada mais criativo para fazer, resolve destruir a criatura. Parafraseando o saudoso Vinicius de Moraes, se foi para desfazer, por que é que fez?

José Walter Da Mota Matos (Pouso Alegre, MG)

E o festival que nasceu da fusão da rebeldia de uma juventude ávida por ocupar espaços em plena ditadura com o espírito libertário do rock, e uma marca com a cara do Rio de Janeiro, vai envelhecendo, perdendo força, perdendo sentido e se perdendo no próprio contexto da música brasileira, tão severamente depreciada nos últimos tempos.

Paulino Fernandez (São Paulo, SP)

Eleições na Venezuela

"Cerco a embaixada protegida pelo Brasil foi definidor para exílio de González, diz defesa" (Mundo, 13/9). Brasil deveria cortar relações com a Venezuela.

João Batista de Junior (Mogi Mirim, SP)

Há uma discussão legítima sobre as eleições na Venezuela. Apesar do cheiro de golpe no ar, Maduro é presidente até 10 de janeiro. E, por ser uma nação soberana, nenhuma outra pode interferir em seus ritos. A ida do sr. González à Espanha faz lembrar que não foi divulgado plano de governo ou sequer uma nota oficial da oposição para o futuro do país.

Murilo Belezia (São Paulo, SP)

Escândalo no governo

"Perguntar ofende?" (Demétrio Magnoli, 13/9). A grande questão continua sem resposta: foi cometido algum crime? Qual? Até agora só temos conhecimento de burburinhos e diz que diz que provocaram a demissão sumária do ministro por decisão política do presidente Lula. O único fato que temos é esse. Todo o resto está sob investigação. Especular sobre investigações é temerário.

Taniara Aguiar de Souza (Florianópolis, SC)

Pontos pertinentes, mas colocados sem elegância, com raiva, numa escrita que soa emotiva, de guerra cultural e que desagradou a tia aqui.

Dannielle Miranda Maciel (São Paulo, SP)