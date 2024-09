Para você, qual a importância da moderação de conteúdo violento nas redes sociais?

São Paulo

Nas redes sociais, falar sobre moderação de conteúdo é um assunto delicado porque há quem considere uma linha tênue para a censura. Mas os efeitos de deixar que estes ambientes midiáticos se tornem terra sem lei já estão sendo observados nos impactos negativos na saúde mental dos usuários.

Em matéria da BBC News publicada nesta terça-feira (3), jovens de 16 anos relatam que as sugestões dos algoritmos do TikTok começam inofensivas até chegar a vídeos de pornografia e violência.

Falta de mediação nos conteúdos das redes sociais gera impactos na saúde mental de usuários - Tiko / AdobeStock

A reportagem aponta que o TikTok é uma rede social que utiliza ferramenta de inteligência artificial para remover conteúdo ofensivo, mas que algumas postagens têm passado o filtro.

A Folha também publicou, em março, que, de acordo com a pesquisa "Algoritmos e violência no Brasil: Rumo a Um Modelo Educacional para a Paz e os Direitos Humanos", da instituição Think Twice Brasil, o acesso e estímulo constante a vídeos violentos pode influenciar no aumento de ataques em escolas.

