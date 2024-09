Leitor diz que cenário atual de candidatos indica queda moral e intelectual

Disputa eleitoral

"Bolsonaro diz a Tarcísio que apoio a Nunes pode prejudicar imagem do governador" (Política, 3/9). Acompanho política desde menino, estamos sofrendo muito com a queda moral e intelectual de nossos candidatos. Esse Marçal na época dos grandes debates sequer seria ouvido. Tolerado, mas nunca levado a sério por homens como Mário Covas, Leonel Brizola, Franco Montoro e outros. Saudades de Ulisses Guimarães, certamente teria uma frase para qualificar o que estamos vivendo.

Orlando Gomes de Freitas (São Paulo, SP)

Os candidatos a prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) durante debate da Band - Bruno Santos/Folhapress

Endurecimento

"Mensagens mostram ordem de Moraes para endurecer contra o X e início de atrito com Musk" (Política, 3/9). Até onde sei, a Justiça no Brasil é inerte e não pode ser feita ação nenhuma sem o detentor da ação penal pública, mas o que vejo é a soberba imperando. Infelizmente, muitos apoiam a vergonha que este país está passando, mas os maus não governarão para sempre. Eles mesmos abrirão a cova e nelas cairão, é só os bons esperarem!

Alexandre Gomes de Souza (Colombo, PR)

Compreendo a insatisfação com a concentração de poder em Moraes, mas é o que a legislação permite. Os diálogos expõem a dinâmica interna, sem evidências claras de abusos. O foco parece estar na aplicação de medidas relacionadas à moderação de conteúdo e à comunicação com a plataforma X, ações que, no contexto das funções de polícia judiciária, fazem parte das atribuições legais.

Desconfiança

"Economia tem melhor triênio desde 2013 e mal sabemos o motivo da melhora" (Vinicius Torres Freire, 3/9). Se fosse verdade veríamos empregos, serviços a mil, empresas abrindo e outras mudanças? Brasil fantasia.

Paolo Valerio Caporuscio (São Paulo, SP)

Desconfio que talvez o motivo tenha alguma relação com a eleição de um presidente competente, que gosta de trabalhar.

Leila de Souza Mendes (Rio de Janeiro, RJ)

Natal primaveril

"Maduro antecipa Natal para 1º de outubro na Venezuela" (Mundo, 3/9). Se esse ditador de ópera bufa não respeita nem o calendário, é tolice esperar que ele respeite a ordem democrática.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Condição existencial

"A questão do amor tem que ser respondida por toda nova geração" (Vera Iaconelli, 2/9). Vera, você traduziu com conhecimento e grande sensibilidade o que está acontecendo com os jovens e suas angústias e desafios. Tenho um desses jovens em casa. Angustiado e confuso e em sofrimento. E eu junto.

Maria Lopes (São Paulo, SP)

Será que a nova geração irá além do individualismo narcisista ou imediatista? O discurso nas redes é promissor, mas atuação efetiva não costuma ultrapassar os interesses da casta de cada um.

Marco Antônio M. de Oliveira (São Paulo, SP)



Ciência nacional

Sou mestranda em sociologia e sinto na pele o problema ("A diáspora científica brasileira: enfrentando o êxodo de talentos", Sou Ciência, 4/9). Ciências humanas em geral viraram piada ou motivo para piedade dos outros. Eu vi a expansão universitária dos anos 2010 e agora a decadência. Queria trabalhar para o meu país, mas isso está cada vez mais difícil.

Luciana Dinelli (Aracaju, SE)

Descarbonização

"Brasil não precisa do petróleo da Foz do Amazonas" (Ilona Szabó de Carvalho, 3/9). Ou preservamos essa floresta ou vamos sofrer as consequências, que podem custar mais do que qualquer ganho de poucos com a extração de combustíveis fósseis.

Antonio Emanuel Melo dos Santos (São Paulo, SP)

Novo formato do jornal

Alguns leitores comentam que o jornal impresso em pleno século 21 perdeu a força. Nada disso. Há apenas uma mudança de forma de comunicação. É preciso haver um intercâmbio entre as plataformas. Muito boa a ideia de trazer colunistas do virtual para o impresso. Na verdade, o leitor de hoje é múltiplo: vai em todas as direções.

Geraldo Magela Maia (Belo Horizonte, MG)

Deu para perceber a nova tinta, que suja menos as mãos! Minha única crítica é a de os cadernos virem todos em um maço. Se separamos as páginas para facilitar, perdemos toda a sequência dos cadernos, ficando uma bagunça.

Priscila de Azevedo Noronha (São Paulo, SP)

Manifestação

"Cabe ao Estado resolver o problema de dívida de empresas aéreas?" (Opinião, 3/9). A situação do setor aéreo é desafiadora. Embora comum em todo o mundo, o crédito do BNDES ao setor no Brasil é inédito e tem como principal objetivo atacar questões críticas e permitir que as empresas ganhem fôlego para oferecer mais voos e acesso ao modal aéreo, enquanto lidam com questões como o alto custo do QAV, uma crise global na cadeia de suprimentos, a alta do dólar e a judicialização. O crédito vem atrelado a uma série de garantias, não podendo ser usado para financiar atividades como fusões e/ou aquisições.

Felipe Zboril, gerente de Comunicação na Azul Linhas Aéreas (São Paulo, SP)