Podcast discute o julgamento no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível

São Paulo

O Tribunal Superior Eleitoral se prepara para julgar na quinta-feira (22) a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos. O político é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, realizada quando ele ainda era presidente.

No encontro, transmitido pela TV Brasil, Bolsonaro fez ataques e acusações sem provas contra o sistema eleitoral. A ação foi apresentada pelo PDT e é hoje a mais adiantada de uma série de processos contra o ex-presidente —ela ganhou corpo neste ano com a inclusão da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.



O corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves, avalia ser impossível separar o ataque às urnas eletrônicas na reunião de todo o contexto golpista ligado a Bolsonaro. A posição, que tem tido respaldo dos demais integrantes do TSE, contraria a tese que, na mesma corte, absolveu a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) em 2017.



A defesa de Bolsonaro diz que a reunião com embaixadores foi um ato de governo e que as falas estão protegidas pela liberdade de expressão. A Folha mostrou que o clima na equipe jurídica do político —chefiada pelo advogado Tarcisio Vieira de Carvalho, ex-ministro do TSE— é de pessimismo. Os reflexos da possível inelegibilidade no xadrez eleitoral do país dividem opiniões em Brasília.



