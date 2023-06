Podcast explica gravidade do surto de febre maculosa e como prevenir a doença

São Paulo

A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, informou sobre um quinto e um sexto casos suspeitos de febre maculosa. A região trata a situação como um surto da doença, transmitida por carrapatos infectados pela bactéria Rickettsia.

Nesta semana, as autoridades sanitárias paulistas confirmaram três mortes em decorrência da enfermidade. Um quarto óbito é analisado e o resultado de exames é aguardado para confirmação.



O surto está ligado a uma fazenda que recebeu eventos no final de maio e começo de junho. Os casos chamaram atenção para a doença, que tem alta letalidade e ocorre também em outras partes do país, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, em trechos de mata silvestre e beira de rios.



No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, foram 190 casos registrados de febre maculosa no Brasil, com 70 mortes confirmadas.



O Café da Manhã desta quinta-feira (15) fala da gravidade do surto de febre maculosa e conta como ele acontece. O veterinário e pesquisador do Instituto Pasteur Adriano Pinter explica como prevenir e identificar a doença.



