Podcast analisa o cálculo político dos acenos do governo Lula ao agronegócio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta quinta-feira (15) que o agronegócio tem um problema "ideológico" com o governo —não econômico. "Não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva deste país", disse o petista, em entrevista a rádios de Goiás.

A fala vem depois dos primeiros acenos feitos por Lula ao agronegócio, quando discursou na abertura da Bahia Farm Show, um dos principais eventos do setor no país, e incentivou que os brasileiros joguem o "ódio na lata do lixo". O presidente também prometeu lançar neste ano um Plano Safra turbinado, a ser anunciado nas próximas semanas.

Na terça (13), na primeira live do mandato, Lula ainda fez mais um aceno, ao dizer que a reforma agrária no Brasil pode ser feita sem invasão de terras —algo que também pode ser lido como recado ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), aliado histórico do PT que em abril acirrou os climas no campo com uma série de ocupações.

A tentativa de pacificação com o agro também se dá ante o peso de derrotas recentes do governo no Congresso, muitas patrocinadas pela bancada ruralista. A maior parte do setor se identifica com a oposição e apoiou Jair Bolsonaro (PL) na última eleição.

O Café da Manhã desta sexta-feira (16) trata dos gestos de Lula ao agronegócio. O repórter da Folha em Brasília Thiago Resende explica os cálculos políticos do governo na relação com o setor e analisa suas repercussões.

