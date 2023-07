Podcast analisa esforço da Câmara para fazer reforma tributária avançar

São Paulo

A Câmara dos Deputados tenta nesta semana fazer avançar um texto sobre um tema que há décadas acumula fracassos no Legislativo. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), tem se colocado como fiador da reforma tributária e quer colocar a proposta de emenda à Constituição em votação até a próxima sexta-feira (7).

O texto em debate mira os principais impostos e contribuições sobre o consumo. A PEC visa simplificar o sistema, desonerar investimentos e exportações, combater guerras fiscais entre estados e municípios e reduzir a tributação dos mais pobres. Segundo o governo, as mudanças poderiam trazer um crescimento adicional de 12% para a economia em 15 anos e aumentar a renda média da população. A promessa é de não aumentar a carga tributária.

A sensação de que o momento é oportuno para a aprovação da reforma tributária passa pelo consenso de que o atual esquema está defasado e é muito complexo.

Mas a proposta ainda enfrenta críticas. Governadores e prefeitos mostram desconfiança em relação à criação de um conselho para administrar a arrecadação dos tributos sobre bens e serviços. E tributaristas apontam que o texto da PEC tem indefinições e muitas exceções, o que pode aumentar a complexidade em relação ao sistema atual.

O Café da Manhã desta terça-feira (4) discute as possibilidades de aprovação da reforma tributária neste momento, explica os principais pontos do texto em discussão na Câmara e analisa o papel de Arthur Lira no avanço da agenda econômica do governo. O podcast entrevista Idiana Tomazelli, repórter da Folha em Brasília.

