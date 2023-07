Podcast discute o futuro do bolsonarismo com Bolsonaro inelegível

São Paulo

Depois da derrota de Jair Bolsonaro (PL) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que decidiu pela inelegibilidade dele, o ex-presidente disse que não está morto politicamente e que estuda recorrer da decisão. Os recursos são cabíveis no próprio TSE e no Supremo Tribunal Federal (STF), mas a medida já começou a valer.

A ação que resultou na inelegibilidade foi movida pelo PDT e começou a ser julgada no último dia 22. O processo teve como foco a reunião feita pelo então presidente com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. No encontro, transmitido pela TV Brasil, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral e mentiu sobre as urnas eletrônicas.

Os ministros que reconheceram o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação foram Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Raul Araújo e Kassio Nunes Marques deram os votos divergentes e se manifestaram para livrá-lo da acusação.

A decisão impede Bolsonaro de se candidatar até 2030, mas ele não perdeu os direitos políticos e deve seguir participando do debate público. O futuro do bolsonarismo é incerto, mas nomes ligados ao ex-presidente são cotados para assumir protagonismo no diálogo com apoiadores de olho na disputa de 2026 —com destaque para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

O Café da Manhã desta segunda-feira (30) discute o futuro do bolsonarismo sem Bolsonaro como candidato. A socióloga Esther Solano, que estuda o movimento desde 2017, analisa as consequências da inelegibilidade do ex-presidente para a extrema direita e também para a esquerda.

