Lira prevê esforço na Câmara para aprovar reforma tributária até sexta-feira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prevê um esforço concentrado no plenário da Casa nesta semana para tentar aprovar a reforma tributária até sexta-feira (7).

A ideia é que, pelo menos, a primeira votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) do novo sistema de tributos até esta data.

Lira ainda vai avaliar, ao longo da semana, se será possível concluir também a segunda votação na semana. Por ser uma PEC, a reforma tributária precisa passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara dos Deputados –e depois segue para o Senado.

"Vamos, primeiro, [tentar] o primeiro turno. Se der certo, poderemos avançar [para o segundo turno]", disse à Folha o presidente da Câmara.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); ele se encontrou com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para falar de liberação de emendas - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Para acelerar as articulações, Lira reuniu líderes em Brasília no domingo (2). Apesar do plano de colocar a reforma em votação nesta semana, o presidente da Câmara e o governo ainda agem nos bastidores para tentar reduzir as resistências à reformulação do sistema tributário no país.

Lira prevê nesta semana mais conversas com governadores. No fim da semana passada, por exemplo, o presidente da Câmara se encontrou com o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), após ele criticar o Conselho Federativo –um grupo formado por estados e municípios para administrar a arrecadação de tributos resultantes da reforma.

Em entrevista à Folha, o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse que a articulação com governadores servirá para mitigar dúvidas e construir uma solução para o debate.

"A expectativa é que a partir dessa construção a gente possa ter de fato uma mobilização de todos, não só de Sul e Sudeste, mas também do Nordeste, do Norte, para que a gente possa de fato aprovar a reforma", declarou o deputado, aliado de Lira.

Para acelerar as votações no plenário, Lira suspendeu, durante essa semana, reuniões de comissões da Câmara, além das CPIs instaladas na Casa.