Podcast debate origem e persistência do fantasma do comunismo no Brasil

São Paulo

Uma pesquisa do Datafolha divulgada no fim de semana traçou um mapa ideológico do país e mostrou que metade do eleitorado (52%) acredita na possibilidade de o Brasil se tornar um regime comunista. Entre quem votou em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022, essa proporção chega a 73%.

O levantamento, com margem de erro de dois pontos percentuais, ouviu 2.010 pessoas, em 112 cidades, entre 12 e 14 de junho.

O discurso do ex-presidente e de aliados sempre associou o comunismo de forma pejorativa aos rivais —reavivando a ideia do fantasma desse regime político, há décadas presente no país e usado, entre outros, pela ditadura militar. A aderência contemporânea a ele encontrou eco nos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em 8 de Janeiro.

Em depoimentos aos quais a Folha teve acesso, bolsonaristas presos na ocasião e acusados de envolvimento nas ações mencionam a intenção de alcançar um golpe militar para impedir o comunismo, a escravidão sexual e o fim da família.

O Café da Manhã desta quinta-feira (6) analisa de que forma o comunismo foi e ainda é usado na política brasileira como uma ameaça e debate os motivos por trás da aderência a esse discurso. O episódio entrevista o historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.