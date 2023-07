Podcast explica como crimes cometidos por meio do Discord entraram na mira da polícia

São Paulo

A segunda fase de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4), voltou a chamar a atenção para o foco de autoridades em crimes cometidos por meio do Discord. Um jovem de 19 anos foi preso por suspeita de associação criminosa, estupro de vulnerável e venda e armazenamento de pornografia infantojuvenil.

O Discord é uma plataforma de uso gratuito para a troca de mensagens instantâneas, com ferramentas de texto, áudio e vídeo. Criada em 2015, ela ficou popular como um espaço de comunidades para jovens e gamers, mas se tornou também ambiente de conteúdos criminosos e de incitação à violência.

Além do Rio de Janeiro, há investigações de crimes ligados ao mau uso da plataforma feitas pela polícia e pelo Ministério Público de outros estados. Eles envolvem casos de racismo, apologia do nazismo, misoginia, automutilação, maus-tratos a animais e exploração sexual. O Discord tem sido criticado por falhas na moderação, por não punir usuários que ferem as regras da plataforma e por contribuir pouco com apurações das autoridades.

A empresa afirma ter tolerância zero com atividades prejudiciais e que está comprometida com a criação de um ambiente seguro e positivo, colaborando com as autoridades. Segundo a plataforma, 99,9% dos usuários no Brasil nunca violaram as regras, e a equipe de moderação removeu 98% das comunidades em que foram encontrados materiais de abuso de crianças.

O Café da Manhã desta quarta-feira (5) explica como o Discord tem sido usado para cometer crimes e analisa possíveis caminhos para a regulação e a fiscalização. O podcast entrevista Carlos Affonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

