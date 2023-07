Podcast discute condições de trabalho em plataformas digitais e impactos da uberização

São Paulo

Uma pesquisa do projeto Fairwork divulgada nesta semana apontou que nenhuma plataforma de entregas, transporte e outros bicos garante o pagamento mínimo de R$ 6 por hora aos trabalhadores, valor definido por lei. O levantamento mostra um cenário de precarização até nos aplicativos criados com a proposta de serem mais justos.

Desde 2014, quando as plataformas digitais de trabalho entraram no Brasil, elas têm crescido ano a ano, com cada vez mais trabalhadores: uma pesquisa deste ano do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) estima que são mais de 1,6 milhão de pessoas.

Já as mobilizações que tentaram garantir direitos e proteção social para esses e outros autônomos avançaram pouco. A iniciativa mais recente partiu do governo federal. Em primeiro de maio, o presidente Lula anunciou a criação de um grupo para discutir o tema e sugerir algum tipo de regulamentação para o setor —os debates estão em andamento.

O episódio desta quinta-feira (27) do Café da Manhã debate as condições de trabalho em aplicativos e a luta por direitos e proteção nesse setor. O programa entrevista Claudia Rebechi, professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e uma das coordenadoras do projeto Fairwork no Brasil, e o cientista político Caetano Patta Barros, professor do curso de gestão de políticas públicas da USP. Barros analisa o que esse modelo de "uberização" significa para a economia.

