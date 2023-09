Podcast conta bastidores de nova indicação ao STF e a costura política de Lula

São Paulo

O presidente Lula (PT) tem intensificado as conversas com autoridades sobre a sucessão no Supremo Tribunal Federal (STF). O petista falou de nomes cotados para a vaga de Rosa Weber, que se aposenta no início de outubro, inclusive com magistrados da corte —Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes foram consultados em eventos distintos.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, são os três apontados hoje como favoritos para a cadeira no STF.

Nas conversas reservadas, Lula não indicou preferência, mas tem dado sinais de que deve levar em conta critérios pessoais, como na escolha de Cristiano Zanin, primeiro indicado neste mandato do petista. Ficariam em segundo plano os apelos de grupos da sociedade civil pela indicação de uma mulher, de preferência negra —o que seria inédito na corte.

O cálculo político de indicações ao Judiciário também chega ao Superior Tribunal de Justiça, para o qual o presidente indicou na semana passada a advogada Daniela Teixeira. Para duas outras vagas abertas no STJ, só há homens na disputa.

O episódio desta terça-feira (5) do Café da Manhã conta os bastidores em torno da próxima nomeação de Lula ao STF e analisa o que o perfil dos favoritos para a vaga indica sobre o que pesa para a escolha do presidente. O podcast entrevista Julia Chaib, repórter da Folha em Brasília.

