Lula decide indicar advogada para STJ, que deverá ter 7 mulheres e 26 homens

Brasília

O presidente Lula (PT) assinou nesta terça-feira (29) a indicação da advogada Daniela Teixeira para a vaga de ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha. Ela era a única mulher na lista de três nomes da advocacia escolhidos pelos ministros do STJ para que Lula fizesse a indicação para ocupar uma das vagas na corte.

Desde que entrou na competição para ocupar uma vaga no tribunal oriunda da classe dos advogados, era vista como favorita, devido ao seu bom trânsito tanto na OAB como no governo do PT.

Daniela ainda deverá passar por sabatina e aprovação do Senado antes de tomar a posse como ministra da corte.

A advogada Daniela Teixeira - Mathilde Missioneiro - 6.mar.2023/Folhapress

A lista de candidatos da advocacia feita pelo STJ também tinha os nomes de Luiz Cláudio Allemand e Otávio Rodrigues Júnior.

O tribunal tem um total máximo de 33 ministros. Se Daniela for aprovada pelo Senado, 7 deles serão mulheres.

Daniela Teixeira tem 51 anos, é natural de Brasília e formada em direito pela UnB (Universidade de Brasília) e mestrado em direito penal pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa).

Teve uma carreira atuante na OAB. Foi conselheira federal por duas vezes e vice-presidente da entidade no Distrito Federal.

Em 2019, chegou a ser indicada para compor uma vaga como ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas acabou não sendo indicada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Anos antes, em 2016, Daniela teve um bate-boca com Bolsonaro em uma sessão da Câmara dos Deputados. Ao falar pela OAB em uma sessão sobre agressão à mulher, ela fez referência ao então deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Bolsonaro exigiu direito de resposta e, na ocasião, houve um tumulto na sessão.

Ela foi uma das principais defensoras da lei que de 2016 que dispensa gestantes e lactantes de passarem em aparelhos de raio X ao entrar em fóruns e tribunais.

A justificativa é que advogadas chegam a fazer essa inspeção 30 vezes por semana, o que pode fazer mal ao bebê. Após essa lei, elas passaram a serem revistadas manualmente.

A indicada faz parte do grupo jurídico Prerrogativas, que é alinhado ao governo, da ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia) e da Coalizão Nacional de Mulheres.

Segundo essa lei, gestantes e lactantes também têm prioridades em sustentações orais —para defender seus clientes em tribunais.

Além disso, mulheres advogadas têm o direito da suspensão dos prazos processuais após o parto ou ao adotarem um filho, quando houver a anuência do cliente e quando ela for a única representante da causa.

Além da vaga reservada a nomes da advocacia, uma disputa envolve outras duas, envolvendo desembargadores de Tribunais de Justiça dos estados e do DF. Nesse caso, foram escolhidos quatro homens pelo STJ para a indicação de dois deles por Lula.

Segundo a Folha apurou com integrantes do governo, ainda não há uma definição do presidente a esse respeito.

Os dois favoritos são Carlos von Adamek e Elton Leme, ambos do Sudeste, o primeiro de São Paulo e o segundo do Rio de Janeiro. O mineiro José Afrânio Vilela também está na lista quádrupla.

Corre por fora o desembargador Teodoro Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará.