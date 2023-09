Podcast: CPI da Americanas na reta final com novas acusações no caso de fraude

São Paulo

O ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez afirmou em depoimento que os controladores Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira participavam ativamente do cotidiano da varejista. Em depoimento por escrito à CPI que investiga a fraude de R$ 20 bilhões na companhia, o executivo disse que a atuação dos bilionários era ainda mais forte na área financeira.

Foi a primeira vez que um executivo apontou publicamente para uma possível participação dos acionistas majoritários no escândalo. Executivos que estiveram anteriormente na CPI ficaram em silêncio. A empresa que representa o trio de empresários chamou a acusação de Gutierrez de infundada.

Entrando na reta final, a comissão teve nesta terça (5) a leitura de uma versão inicial do relatório final. O texto aponta indícios de envolvimento de ex-executivos na fraude, mas não identifica os responsáveis. O escândalo fez com que a Americanas pedisse recuperação judicial. A empresa demitiu 9.175 funcionários, fechou 72 lojas e viu o valor de mercado despencar —o que impactou clientes e acionistas minoritários.

O Café da Manhã desta quarta (6) explica as novas acusações envolvendo a fraude na Americanas, analisa o rumo das investigações sobre o caso e discute as consequências dessa crise para o setor do varejo. O podcast entrevista Lucas Marchesini, repórter da Folha em Brasília.

