Podcast: a nova música dos Beatles e o uso de inteligência artificial na cultura

São Paulo

"Now and Then", lançada nesta quinta-feira (2), era uma música especialmente aguardada. Por ser dos Beatles, grupo icônico que se desmanchou há quase 50 anos; por ter sido composta nos anos 1970 e permanecido inédita; por ter nos vocais John Lennon, morto em 1980; e pelo fato de a inteligência artificial ter sido usada para viabilizar todo o projeto.

A tecnologia —que na prática aprendeu a identificar vozes— foi aplicada para limpar ruídos de uma gravação antiga e isolar a voz de John, permitindo a mixagem com gravações atuais dos Beatles ainda vivos, Paul McCartney e Ringo Starr. Paul fez questão de destacar que "nada foi criado artificial ou sinteticamente".

O caso retoma os debates sobre a IA na indústria cultural, presentes inclusive na greve de atores e roteiristas em Hollywood. Na música, a tecnologia foi usada nos últimos anos em paródias sem o aval dos artistas (como Ariana Grande cantando "No Dia em que Eu Saí de Casa"), em lançamentos que ludibriaram o público (caso de "Heart on My Sleeve", criada por computador, mas lançada como colaboração entre Drake e The Weeknd) e em produtos que "reviveram" artistas mortos (a exemplo de Elis Regina em um comercial de automóvel).

No episódio desta sexta-feira (3), o Café da Manhã entrevista a jornalista especializada em música Amanda Cavalcanti para falar do uso da inteligência artificial na música e dos debates éticos e legais que acompanham a aplicação dessa tecnologia.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gustavo Simon e Gabriela Mayer com produção de Carolina Moraes e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann e Raphael Concli.