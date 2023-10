Podcast analisa a questão política das falas de Lula e Haddad sobre déficit zero

São Paulo

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) evitou cravar a manutenção da meta de déficit zero em 2024. Em entrevista nesta segunda-feira (30), marcada pela irritação, o chefe da equipe econômica disse que precisará do apoio do Congresso e do Judiciário para cumprir o objetivo que tem defendido desde o início das discussões sobre o novo arcabouço fiscal.

Na sexta-feira (27), o presidente Lula (PT) afirmou que a meta fiscal do ano que vem "não precisa ser zero" e que ele não quer ser obrigado a fazer cortes em investimentos para cumpri-la. A fala gerou reações no mercado e no Congresso. A pressão sobre os juros futuros levou a quedas na Bolsa e a altas no dólar.

No campo das consequências políticas, o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), relator do Orçamento de 2024, definiu a fala de Lula como um "choque de realidade". Ele disse à Folha que a mensagem é um comando ao Congresso para que a meta fiscal definida no texto seja outra. Dentro do governo, o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse que não falta sintonia entre Lula e Haddad.

O episódio desta terça-feira (31) do Café da Manhã trata das falas sobre a meta fiscal do ano que vem, discute os efeitos delas na articulação política e analisa qual a mensagem que fica do governo. O podcast entrevista a jornalista Dora Kramer, colunista da Folha.

