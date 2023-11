Podcast discute desafios e recompensas na relação entre escola e famílias

A aproximação entre famílias e escola é essencial para o desenvolvimento dos alunos. Tanto no aprendizado quanto para o acompanhamento do bem-estar dos estudantes.

A legislação prevê essa articulação por parte da escola e dos educadores. E as famílias também têm suas responsabilidades. No dia a dia, entretanto, as coisas não são simples.

Mesmo com a reconhecida centralidade desse tripé "escola, aluno e família", não é raro que professores e gestores apontem esses momentos como as maiores dificuldades da rotina de trabalho. O terceiro episódio desta temporada do Folha na Sala discute essa relação.

O podcast de educação da Folha acompanha atividades escolares e reuniões com famílias e também entrevista professores e pais para entender a importância dessa aproximação, os desafios para educadores e o que podemos aprender com as boas estratégias existentes.

A sexta temporada do Folha na Sala tem o apoio do Itaú Social e do Sesi-SP e discute o que nós, enquanto sociedade, queremos da escola. Dez episódios vão abordar como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias serão contadas também em edições de newsletter.

Folha na Sala Receba no seu email novidades sobre educação e sugestões de conteúdo para usar em sala de aula Carregando...

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.