Podcast debate como lidar com conflitos e evitar violência na escola

São Paulo

Mais da metade dos 36 casos de violência extrema registrados em escolas brasileiras desde 2001 ocorreram a partir do ano passado. Todos tiveram como autores meninos e homens que passaram por sofrimento no ambiente escolar.

O cenário alarmante evidencia a necessidade de pensar sobre as relações dentro das escolas e agir de diferentes formas para evitar situações que resultem em sofrimento para alunos e, inclusive, em ataques. Esta temporada do Folha na Sala discute a escola que nós, como sociedade, queremos —e ela começa por uma escola segura e acolhedora para todos.

No quinto episódio desta temporada, o podcast de educação da Folha conversa com a pesquisadora Telma Vinha, da Unicamp, e com a psicanalista Maria Cristina Kupfer, da USP, para entender as origens dos conflitos na escola, aprender a lidar com eles e refletir sobre a criação de ambientes seguros.

O programa também fala de reconstrução após eventos traumáticos. O Folha na Sala visitou a Escola Estadual Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, dois meses depois de a unidade sofrer um ataque que matou dois adolescentes.

A sexta temporada do Folha na Sala tem o apoio do Itaú Social e do Sesi-SP. Dez episódios vão abordar como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias serão contadas também em edições de newsletter.

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.