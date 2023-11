Podcast fala dos impactos do calor excessivo no corpo e na saúde

São Paulo

A onda de calor que atinge diferentes regiões pode levar à temperatura mais alta no país desde o início das medições do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Os 44,8ºC registrados em Nova Maringá (MT), em 2020, podem ser superados pelos 45ºC que estão na previsão de quinta-feira (16) para cidades de Mato Grosso do Sul.

Esta é a quarta onda de calor registrada no país no segundo semestre de 2023 e deve ser mais forte que as de agosto, setembro e outubro. O fenômeno já foi responsável pelo dia mais quente do ano em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo —os termômetros só não subiram na região Sul.

Além da crise climática, o El Niño é um dos responsáveis pela situação, e deve causar novas ondas de calor pelo menos até abril de 2024. As temperaturas elevadas demandam adaptações do corpo, que precisa regular a temperatura interna e evitar um colapso. Países que tiveram extremos de calor neste ano, como Estados Unidos e China, registraram mortes.

O episódio desta terça-feira (14) do Café da Manhã explica o impacto do calor no corpo e discute medidas para amenizar os efeitos das altas temperaturas a curto e longo prazo. O podcast entrevista Nelson da Cruz Gouveia, professor da Faculdade de Medicina da USP e especialista em saúde ambiental.

