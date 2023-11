Podcast debate modelo de privatizações no Brasil após apagão em São Paulo

São Paulo

O modelo de privatizações no Brasil voltou ao debate político depois de um apagão que se estendeu por mais de 72 horas em algumas regiões de São Paulo —o serviço é operado em partes por uma concessionária privada. Uma chuva na tarde de sexta-feira (3) afetou 4,2 milhões de domicílios no estado, e pouco mais de 10% seguiam sem luz nesta segunda (6).

Segundo a Enel, a chuva e ventos de mais de 100 km/h danificaram trechos inteiros da rede de distribuição, e profissionais trabalham 24 horas nas ruas. Mas a empresa se tornou alvo de críticas da população, obrigada a improvisações, e foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor; o Ministério Público também vai apurar se houve omissão da empresa.

Políticos usaram esse caso —bem como outros recentes, em São Paulo e outros estados— para defender ou criticar as privatizações, abastecendo a divisão presente nesse debate desde o começo do Programa Nacional de Desestatização. Uma pesquisa Datafolha feita em abril mostrou que 45% dos brasileiros são contra a venda de estatais; 38% apoiam.

O episódio desta terça-feira (7) do Café da Manhã discute os modelos de privatização no Brasil, fala do que pode causar a piora de serviços (e do que depende a melhora) e analisa o papel do Estado depois da venda das empresas. O podcast entrevista Sérgio Lazzarini, pesquisador do Insper e autor do livro "A Privatização Certa".

