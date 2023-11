Podcast debate por que segundo turno da eleição argentina está tão acirrado

São Paulo

Nesta sexta-feira (17), Javier Milei e Sergio Massa comandam os atos finais de suas campanhas à Presidência argentina. O que parece certo sobre a votação de domingo (19) é que o pleito será acirrado como há muito tempo não se via no país —pesquisas dão vantagem ora a um, ora a outro candidato, mas Milei parece ter leve vantagem.

O país vive um clima de apreensão também devido à expectativa de quais soluções devem sair das urnas para os problemas crônicos do país. O mais agudo deles é a inflação; nesta semana, o índice anualizado chegou a 142,7%, mesmo com a desaceleração do crescimento vista em outubro.

No segundo turno, o peronista Massa tentou se descolar justamente da situação ruim do país e do governo Alberto Fernández, do qual é ministro da Economia. O ultraliberal Javier Milei, por sua vez, quis atenuar a imagem de radical. Com ataques mútuos e tom quente, a campanha teve o auge no debate de domingo (12), do qual o Brasil foi um dos temas.

No episódio desta quinta-feira (16), o Café da Manhã conta como a polarização e os ataques marcaram o segundo turno, analisa o peso que o Brasil teve na campanha e discute o que esperar com o cenário acirrado. O podcast entrevista a jornalista e historiadora Sylvia Colombo, colunista da Folha em Buenos Aires.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Magê Flores e Gabriela Mayer, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.