Podcast analisa o que o gênero tem a ver com a profissão docente

Entre os mais de 2,3 milhões de profissionais do magistério na educação básica do país, 1,8 milhão são professoras. Isso representa 79% do total da categoria. Por isso é impossível falar sobre os desafios da carreira docente sem falar sobre gênero.

Uma desses desafios está na remuneração. O Plano Nacional de Educação diz que até 2024 o salário dos professores deve se equiparar à média de profissionais com ensino superior. Mas, na prática, essa não é a realidade. Em 2021, os docentes da educação básica ganhavam, em média, 82,5% da média salarial dos demais profissionais com nível superior.

Além disso, em geral, o salário de um professor das redes estaduais do país quando se aposenta não ultrapassa 50% do que ele ganhava ao ingressar na profissão.

No oitavo episódio desta temporada, o Folha na Sala entrevista a professora Márcia Ondina Vieira Ferreira, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela analisa como a presença massiva das mulheres nas salas de aula se relaciona com aspectos históricos, sociais e econômicos.

A sexta temporada do Folha na Sala tem o apoio do Itaú Social e do Sesi-SP e discute o que nós, enquanto sociedade, queremos da escola. Dez episódios vão abordar como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias serão contadas também em edições de newsletter.

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.