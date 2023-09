Podcast analisa tensão entre Congresso e STF e o poder de cada um

São Paulo

A disputa aberta que o Congresso Nacional empreendeu contra o que parlamentares consideram uma usurpação de poder por parte do Supremo Tribunal Federal ganhou contornos bastante firmes nesta quarta-feira (27).

O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece o marco temporal para demarcar terras indígenas; em questão de horas o texto passou na Comissão de Constituição e Justiça e recebeu regime de urgência. Na Câmara, a pauta chegou a ser obstruída, também como forma de pressão do centrão sobre o governo —eles veem articulação do Planalto em favor dos debates no Supremo e demora na liberação de cargos.

As medidas são uma resposta direta a decisões recentes e debates que entraram na pauta do tribunal. A tese do marco temporal, por exemplo, foi derrubada pelos magistrados há menos de uma semana —nesta quarta o julgamento foi concluído com a previsão de indenização a proprietários. Líderes do Congresso ouvidos pela Folha dizem avaliar novas reações, contra o direito ao aborto, a posse de drogas para uso pessoal e taxas sindicais, todos temas em pauta também no STF.

A queda de braço pela palavra final nos textos de lei não é de hoje. Ministros do Supremo dizem que a corte atua quando provocada e quando há omissão do Congresso sobre determinado tema. A pauta do tribunal passa a ser, a partir desta quinta-feira (28), atribuição do ministro Luís Roberto Barroso, que assume a presidência.

O Café da Manhã desta quinta analisa a disputa entre STF e Congresso pela prerrogativa de legislar e debate os possíveis desdobramentos dessa tensão. O podcast entrevista Conrado Hübner Mendes, professor de direito constitucional da USP e colunista da Folha.

