Podcast debate viabilidade do passe livre; programa em SP começa no domingo

São Paulo

Neste domingo (17), a cidade de São Paulo dá início a seu programa de passe livre nos ônibus municipais. A medida vai valer só nesse dia da semana, e a prefeitura estima que ela vá beneficiar 2,2 milhões de pessoas a cada domingo. Com mais de mil linhas tendo a catraca liberada, essa será a experiência do tipo de maior escala no país.

Até aqui, a cidade mais populosa com um programa do tipo era Caucaia (CE). O município, de 355 mil habitantes, é um dos 85 no país que adotam a tarifa zero integral —para todo o sistema, todos os dias da semana. Desse total, 23 aderiram à gratuidade só neste ano.

O debate tem um componente eleitoral, com a aproximação da campanha municipal de 2024, mas também atende a uma demanda de grupos da sociedade civil —que ganhou tração com os atos de junho de 2013— e configura uma tentativa de reverter a queda no volume de passageiros. De outro lado, o modelo de remuneração segue um desafio; analistas veem lacunas no modelo paulistano.

No Café da Manhã desta sexta (15), o urbanista Roberto Andrés, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, discute a viabilidade do passe livre no Brasil, explica os modelos para zerar a tarifa no transporte público e analisa os impactos da medida.

