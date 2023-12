Podcast discute como 2024 vai começar para o governo Lula na economia

São Paulo

Depois de um ano de vaivéns com o Congresso para fazer avançar a agenda econômica, o governo quer a aprovação de pelo menos mais três medidas antes do recesso parlamentar, que começa na sexta-feira (22), para garantir a organização das contas públicas em 2024.

A lista inclui o Orçamento e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e dois textos que miram o aumento da arrecadação federal: o projeto que regulamenta apostas esportivas online e a medida provisória que muda regras do ICMS.

O Executivo tem mantido o otimismo, mobilizado por vitórias recentes nesse campo e com os dados de inflação e desemprego, por exemplo. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar confiante. Para concretizar o déficit zero defendido por ele, são necessários R$ 168 bilhões, mas a projeção de analistas é de que o governo ainda não conseguiu garantir nem metade disso.

O Café da Manhã desta terça-feira (19) discute como 2024 vai começar para a economia do país. A repórter da Folha em Brasília Julianna Sofia analisa as vitórias para o governo e as metas e os desafios pela frente.

