Podcast analisa crises à porta do Congresso na volta do recesso parlamentar

São Paulo

O recesso parlamentar termina nesta semana, mas o mês de janeiro já teve cara de retorno ao trabalho para deputados e senadores. Mais de uma vez, eles quebraram o silêncio do descanso para se manifestar sobre acontecimentos que os envolviam.

Na semana passada, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, trocaram farpas por causa da operação da Polícia Federal que mirou o ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem —hoje ele é deputado federal pelo PL. A ação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o que esquentou uma disputa crescente: entre o Congresso e o STF.

Em outra frente, a volta do Congresso também prevê embates a serem sanados com o Palácio do Planalto em uma série de medidas econômicas: a reoneração da folha de pagamento via medida provisória; o veto do governo a uma parcela das emendas de comissão; e a suspensão, pela Receita Federal, de um ato que ampliava o alcance da isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores.

O episódio desta segunda-feira (25) do Café da Manhã conta como deve ser o clima político na volta do recesso parlamentar. A repórter da Folha em Brasília Julia Chaib discute que atritos vão precisar ser resolvidos e fala das perspectivas no Legislativo para 2024.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pela jornalista Gabriela Mayer, com produção de Daniel Castro, Mauricio Meireles e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.