Podcast: os 40 anos do MST e a relevância do grupo no campo e na política

São Paulo

Esta quarta-feira (24) marca os 40 anos do encerramento do encontro que fundou o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Após celebrar o terceiro mandato de Lula (PT), o grupo chega a essa marca sob pressão: foi alvo de uma CPI no Congresso no ano passado e passou por estremecimentos com o governo petista.

O Planalto se irritou com a invasão do movimento a uma fazenda da Embrapa em Petrolina (PE) —avaliada mais tarde como erro por João Pedro Stedile, liderança sem-terra. Junto à retomada das ocupações, 2023 viu os conflitos no campo crescerem, após quatro anos de discurso hostil de Jair Bolsonaro (PL), que falava em "receber invasores de terra a bala".

Hoje, o movimento aposta na imagem ligada à agroecologia para estruturar assentamentos e dar perspectivas às novas gerações. Críticos dizem que o MST não soube se renovar. Para eles, que veem propriedades improdutivas como casos isolados, o grupo ignora a modernização do agronegócio.

O Café da Manhã desta quarta-feira (24) conta como o MST chega aos 40 anos, discute a relevância das bandeiras do movimento e analisa o que ele representa no campo e na política. O podcast ouve Eduardo Scolese, editor de política da Folha e autor do livro "Pioneiros do MST".

