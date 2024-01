Podcast analisa desafios para jovens que tentam o sonho no futebol

São Paulo

Terminou nesta quinta-feira (25) a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Na Copinha vencida pelo Corinthians, mais de 3.000 jovens de até 21 anos jogaram não só em busca do título, mas principalmente para manter vivo o sonho de alcançar uma carreira no esporte.

O funil para se profissionalizar no Brasil é apertado. Um levantamento do Deltafolha, núcleo de jornalismo de dados da Folha, mapeou o percurso de todos os 1.925 jogadores que participaram da Copinha de 2010 para entender se a competição alavancou (ou não) a carreira deles desde então.

78% dos participantes daquela edição estão bem longe do que se pode chamar de um astro do futebol: 37% nunca nem chegaram a jogar bola profissionalmente, e 41% tentam sobreviver do esporte, mas o valor de mercado deles é menor que o da média da série D do Campeonato Brasileiro.

O episódio desta sexta-feira (26) do Café da Manhã fala dos obstáculos para o sonho de ser jogador de futebol. Os repórteres da Folha Daniel Mariani e Luciano Trindade explicam o cenário atual do Brasil e discutem por que esse funil é tão apertado.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pela jornalista Gabriela Mayer, com produção de Daniel Castro e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.