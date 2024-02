Podcast analisa impactos da vitória de Bukele para democracia de El Salvador

São Paulo

Ao discursar em tons superlativos para cantar vitória na eleição de El Salvador, Nayib Bukele encerrou dizendo que vai continuar a "fazer o impossível" na Presidência. O político, que se declarou vitorioso antes até do começo da divulgação dos resultados, vê a vantagem nas urnas como chancela a seu projeto autoritário. Nesta segunda (5), com 70% do total apurado, Bukele tinha 83% dos votos.

As leis de El Salvador não permitem a reeleição, mas uma manobra de Bukele o garantiu na disputa —organismos internacionais e opositores questionam a legitimidade da votação, bem como os avanços do regime contra o Estado de Direito.

O salvadorenho virou modelo para a ultradireita ao declarar guerra às gangues com uma estratégia baseada em um estado de exceção, que já dura quase dois anos, e ao encarceramento em massa. Mesmo diante de denúncias de violações como a prisão de inocentes e tortura em centros penais, Bukele é apontado como um presidente popular.

O Café da Manhã desta terça-feira (6) explica a trajetória do político, conta o clima na reeleição dele e discute as perspectivas para a democracia de El Salvador. O podcast entrevista Daniela Arcanjo, enviada da Folha a San Salvador.

