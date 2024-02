Podcast analisa políticas para a saúde mental em escolas na volta às aulas

São Paulo

O ano letivo no Brasil, em grande parte iniciado nos últimos dias, deve ter um olhar mais atento a um tema que já vinha aparecendo no ambiente escolar nos últimos anos: a saúde mental. A volta às aulas coincide com a entrada em vigor da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares.

O programa concentra iniciativas de áreas como educação, assistência social e saúde para oferecer cuidado e acompanhamento a alunos, pais e responsáveis, professores e funcionários. O desafio será tirar as ações do papel: um projeto do setor, o Programa Saúde na Escola, foi criado em 2007 e hoje chega a só 55% das instituições de educação básica.

Analistas dizem que as políticas públicas estão aquém de uma necessidade crescente, já que desde a pandemia se observa uma piora na saúde mental de crianças e adolescentes. No ambiente escolar, esse quadro é agravado pelo aumento recente dos casos de violência: desde fevereiro de 2022, foram pelo menos 21 ataques cometidos por alunos ou ex-alunos.

O Café da Manhã desta segunda-feira (5) discute políticas de cuidado com a saúde mental nas escolas. Em entrevista ao podcast, o psiquiatra Rodrigo Bressan, presidente do instituto Ame sua Mente, analisa como iniciativas estatais podem melhorar o ambiente educacional.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Laila Mouallem e Thomé Granemann.