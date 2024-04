Podcast debate descompasso entre a percepção dos brasileiros e os indicadores da economia

São Paulo

A pesquisa mais recente do Datafolha, que indicou uma piora na avaliação do governo Lula (PT), mostrou também um aumento no pessimismo dos brasileiros em relação à economia. Segundo o instituto, há mais pessoas que consideram que o setor piorou nos últimos meses e cresceu a taxa dos que veem mais inflação e desemprego à frente.

A deterioração da percepção atual e da expectativa foi observada na maior parte dos casos fora da margem de erro (2 pontos percentuais). O Datafolha ouviu 2.002 eleitores em 147 municípios, em 19 e 20 de março. A avaliação de que a economia piorou de dezembro para cá cresceu de 35% para 41%; a de que houve melhora recuou de 33% para 28%.

Os números contrastam com indicadores de áreas como inflação e desemprego. Ainda que tenha havido uma alta pontual no preço dos alimentos e que o PIB se recupere lentamente em relação à estabilidade dos últimos trimestres, a atividade econômica fechou 2023 superando previsões pessimistas e abriu 2024 com boas notícias —como a alta no volume de serviços e a criação de mais vagas formais de emprego do que o esperado.

O Café da Manhã desta terça-feira (2) discute por que a leitura que os brasileiros fazem do estado da economia parece diferir dos dados. A repórter da Folha Alexa Salomão é a entrevistada e inclui na conversa os economistas Deborah Bizarria, colunista do jornal e especialista em economia comportamental, e André Braz, ligado ao Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), da FGV.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe e edição de som de Thomé Granemann.