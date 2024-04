Podcast debate dificuldades de Lula para se firmar como mediador na América Latina

São Paulo

O presidente Lula (PT) faz nesta semana uma viagem à Colômbia, para um encontro com o presidente Gustavo Petro. Além das relações entre os países, os dois devem tratar da eleição na Venezuela e da crise diplomática entre México e Equador. A pauta reflete mais uma tentativa do petista de se firmar como líder e mediador regional.

Nas últimas semanas, sinais da dificuldade dessa plataforma diplomática ficaram evidentes —em especial por envolverem antigos aliados. No dia 8, Lula recebeu um representante do Vaticano e lembrou que o ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, não o atendeu para tratar do caso de um bispo perseguido pelo regime. Ele disse que a situação no país está mais complexa.

Outro aliado, Nicolás Maduro, ignorou apelos do presidente brasileiro para o cumprimento dos acordos que preveem um processo eleitoral livre em julho. O veto do regime a candidaturas da oposição foi alvo de rara crítica pública de Lula a Maduro; Caracas rebateu um posicionamento do Itamaraty, chamando o comunicado de intervencionista.

O episódio desta segunda-feira (15) do Café da Manhã trata da agenda de Lula para a América Latina, das ambições do presidente e de como elas têm se chocado com a realidade política dos vizinhos. O repórter da Folha em Brasília Ricardo Della Coletta também discute as dificuldades que o petista enfrenta pra liderar o "sul global".

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gustavo Simon e Magê Flores, com produção de Daniel Castro, Laila Mouallem, Lucas Monteiro e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann e Raphael Concli.