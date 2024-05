Podcast analisa tentativa de Moraes de calibrar ofensiva contra o bolsonarismo

São Paulo

Um aceno na forma de decisões mais brandas, um tom abaixo do que o caracteriza. É assim que a reta final da presidência de Alexandre de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem sido lida em Brasília —ele tem só mais duas sessões na corte. Essa espécie de recuo foi vista na corte eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, em casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

Moraes arquivou pedido de investigação sobre a estadia do ex-presidente na embaixada da Hungria, determinou a soltura do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e desbloqueou contas do senador Marcos do Val (Podemos-ES) em redes sociais. Também votou contra a cassação de Sergio Moro (União Brasil-PR) e viu o aliado Floriano de Azevedo Marques suspender uma ação contra o bolsonarista Jorge Seif (PL-SC) no TSE.

O movimento, segundo pessoas com trânsito entre ministros do Supremo, seria uma forma de baixar a temperatura dos embates com o Legislativo —e os ataques de bolsonaristas ao Judiciário— antes de Cármen Lúcia assumir a corte eleitoral. Mas Moraes em breve deve retomar ações que têm Bolsonaro na mira.

O episódio desta sexta (24) do podcast Café da Manhã discute a postura recente do ministro do Supremo. O colunista da Folha Bruno Boghossian analisa os movimentos do ministro e conta o que esperar com a saída dele do TSE.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Lucas Leite e Lucas Monteiro. A edição de som é de Thomé Granemann.