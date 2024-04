Podcast: o uso do conceito de liberdade de expressão no embate entre Musk e Moraes

São Paulo

Na defesa que políticos da direita fizeram de Elon Musk, em meio ao embate que o empresário trava com o ministro Alexandre de Moraes (Supremo Tribunal Federal), o conceito de liberdade de expressão voltou a aparecer com força.

Esse campo acusa o magistrado de censura ao determinar o bloqueio de contas em redes sociais como o X —justamente o que está por trás da ofensiva de Musk. Moraes intensificou a medida a partir da eleição de 2022, com a justificativa de que os donos dos perfis violam a lei ao espalhar desinformação e incentivar atos antidemocráticos.

Na esquerda, incluindo setores do governo Lula, o embate se converteu na cobrança pela retomada da regulação das redes sociais. Nesta terça (9), a Câmara decidiu enterrar o PL das Fake News e iniciar a discussão de um novo texto.

O Café da Manhã desta quarta-feira (10) trata da instrumentalização do conceito de liberdade de expressão, de olho no embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. A antropóloga Isabela Kalil, coordenadora do Observatório da Extrema Direita, explica como a direita brasileira usa essa bandeira pra se inserir numa rede internacional.

