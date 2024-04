Podcast detalha recados da votação que manteve prisão de Chiquinho Brazão

São Paulo

A Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira (10) manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018. O parlamentar foi expulso da União Brasil no mesmo dia em que foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes (STF).

Prisões de parlamentares com mandato precisam ser referendadas pelo Congresso, e a análise do caso de Brazão foi marcada por embates. Deputados da oposição e de partidos do centrão usaram a defesa da soltura para marcar posição contra Moraes. Governistas articularam pela manutenção da prisão —resultado confirmado com 277 votos, 20 a mais do que o necessário.

Brazão também é alvo de um pedido de cassação na Casa; o Conselho de Ética instaurou o processo nesta quarta, e o relator vai ser sorteado na semana que vem.

O episódio desta quinta (11) do Café da Manhã entrevista o repórter da Folha Matheus Teixeira, que passou o dia entre as comissões, o plenário e os corredores da Câmara. Ele contextualiza a votação do caso Chiquinho Brazão e discute os recados que os deputados mandaram.

O programa de áudio é publicado no Spotify. É possível ouvir o episódio clicando acima.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gustavo Simon e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem, Lucas Monteiro e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.