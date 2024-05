Podcast analisa respostas políticas à tragédia climática no Rio Grande do Sul

São Paulo

O presidente Lula anunciou, nesta segunda-feira (6), o envio ao Congresso de um projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública em parte do território, como forma de facilitar a liberação de verbas ao Rio Grande do Sul. O estado vive uma catástrofe climática em decorrência das chuvas, que deixaram 85 mortos.

A medida do Planalto, adotada na sequência da viagem de uma comitiva de autoridades ao estado, foi uma das respostas políticas dadas em Brasília à catástrofe climática gaúcha. No Legislativo, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) instalou no Senado uma comissão de acompanhamento da crise e disse que a mitigação dela é "prioridade absoluta" da Casa.

No Rio Grande do Sul, a preocupação é com uma frente fria que deve chegar nesta quarta (8) —o temor é de que as temperaturas mais baixas piorem as condições para quem está desabrigado ou aguardando resgate. O boletim mais recente das autoridades gaúchas cita mais de 130 desaparecidos e cerca de 150 mil desabrigados ou desalojados.

O episódio desta terça-feira (7) discute as respostas políticas à emergência climática. A presidente do Instituto Talanoa, Natalie Unterstell, analisa o papel de Executivo e Legislativo na prevenção e no enfrentamento de desastres e o que deveria estar sendo feito, mas não está.

Doações para o SOS Rio Grande do Sul podem ser feitas por Pix. A chave é o CNPJ 92.958.800/0001-38. O endereço do Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, em Porto Alegre, é: av. Joaquim Porto Villanova, 201; o telefone para contato é (51) 3210-4255. Você pode ver aqui mais formas de ajudar.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Lucas Monteiro e Raphael Concli. A edição de som é de Thomé Granemann.