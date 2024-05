Podcast discute maneiras de prevenir tragédias climáticas como a do Rio Grande do Sul

São Paulo

O número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul passou de 70 neste domingo (5), segundo o governo do estado. São pelo menos 105 desaparecidos e mais de 120 mil entre desabrigados e desalojados. Mais de 800 mil pessoas e 340 municípios já foram afetados pela enchente histórica.

Porto Alegre foi invadida pelas águas e enfrenta diferentes transtornos, como o fechamento do aeroporto Salgado Filho por tempo indeterminado. Cidades como Canoas e São Leopoldo, na região metropolitana da capital, também vivem um cenário de caos.

O presidente Lula (PT) sobrevoou o Rio Grande do Sul neste domingo ao lado do governador Eduardo Leite (PSDB) e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Lula disse que vai destravar obstáculos burocráticos para garantir o socorro ao estado e prometeu ações de longo prazo. Leite tem falado num cenário de reconstrução pós-guerra.

O episódio desta segunda-feira (6) do Café da Manhã discute as respostas possíveis a desastres ligados à crise climática. O professor Fernando Mainardi Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica por que o sul do Brasil tem registrado graves consequências das chuvas e analisa as políticas de prevenção que podem evitar novas tragédias.

