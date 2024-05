Podcast discute vitória de Milei no Congresso e faz panorama do início do governo

São Paulo

O presidente da Argentina, Javier Milei, conseguiu uma vitória na terça-feira (30) ao ver aprovada a chamada Lei Ônibus, pacote de reformas e medidas liberais que foram parte de suas promessas de campanha. Depois de ter sofrido derrotas nos debates do texto no início do ano, o governo negociou, cedeu e conseguiu uma votação de 142 a favor e 106 contra o projeto.

A aprovação vem em um momento em que o governo enfrenta protestos. Na semana passada, atos contra cortes no orçamento de universidades públicas reuniram 500 mil pessoas na capital, Buenos Aires.

A gestão Milei tem comemorado dados econômicos, como o primeiro superávit trimestral em 16 anos. Ao mesmo tempo, o país vê seus indicadores sociais piorarem, com a pobreza atingindo o maior patamar em 20 anos —57% da população vive nessa condição, e 15% está em indigência.

O episódio desta quinta-feira (2) do Café da Manhã conversa com a repórter Mayara Paixão, correspondente da Folha em Buenos Aires, sobre como o governo Milei tem lidado com pressões da sociedade civil e com a articulação no Congresso para fazer avançar seu projeto ultraliberal.

