Coronel autor de mensagens golpistas leva cola por escrito para 'não aloprar' na CPI do 8/1

Brasília

O coronel do Exército Jean Lawand Júnior levou à CPI do 8 de janeiro uma lista de orientações, incluindo "não aloprar" e fazer uma "cara serena". A "cola" sugere ainda: alimentar, não gesticular, "sem cagoete" (possível referência para não acusar colegas), não perca emocional, mãos juntas, oração.

O militar depõe à CPI nesta terça-feira (27) na condição de testemunha. A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia entendeu que ele deveria comparecer à sessão, mas poderia ficar em silêncio, se quisesse, para não produzir provas contra si mesmo.

O coronel Jean Lawand Júnior em depoimento à CPI do 8 de janeiro; na pasta, lê-se: alimentar, não aloprar, não gesticular, sem cagoete, não perca emocional, mãos juntas, oração, cara serena - Gabriela Biló/Folhapress

As instruções de Lawand Júnior estão fixadas na parte interna de uma pasta preta levada por ele à comissão. Ao longo do depoimento, o militar recorreu a papéis que estavam dentro e recebeu orientações de seus advogados por meio de bilhetes.

O coronel entrou na mira da CPI que investiga a invasão aos Três Poderes após relatório da Polícia Federal sobre o celular do principal ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), coronel Mauro Cid.

Lewand é o principal interlocutor de Cid nas mensagens destacadas pela PF e insistentemente pede ao então ajudante de ordens para orientar Bolsonaro a dar um golpe contra a democracia: "Convença o 01 a salvar esse país!", escreveu em uma das conversas.

Em depoimento, Lawand Júnior negou que sugeria a Cid que Bolsonaro desse um golpe de Estado. As declarações irritaram os deputados federais e senadores e fizeram com que parte deles pedisse a prisão do depoente.

Lawand Júnior também foi questionado sobre o fato de ter ido à CPI de terno e gravata. O coronel respondeu que decidiu não usar a farda militar por iniciativa própria —e não por orientação do Exército.

"Eu não estou fardado hoje porque reitero que as mensagens trocadas com o tenente-coronel Cid foram do cidadão Jean com o cidadão Cid", disse. "Não [recebi orientação], foi iniciativa minha. Eu vim à paisana para caracterizar bem que era o coronel."

Também militar da ativa, o general Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do CMP (Comando Militar do Planalto), prestou depoimento à CPI da Câmara Legislativa em maio fardado. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime também estava com a farda da corporação nesta segunda (26).