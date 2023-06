'Estarei pronta', diz ministra sobre ser demitida por Lula

Lisboa

Sob pressão para que seja demitida do cargo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, disse que está pronta para conversar com o presidente Lula (PT) e continuará fiel mesmo que sua saída do governo se confirme.

"Sigo trabalhando. A hora que o presidente chamar para conversar estou aqui à disposição. Estou aqui para servir o Brasil, servir o presidente Lula através da indicação dele. A hora que ele quiser conversar comigo eu estarei pronta", afirmou ela nesta quarta-feira (28) em Portugal, onde participa de um fórum na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

A ministra Daniela Carneiro durante audiência pública em comissão na Câmara - Pedro Ladeira-13.jun.23/Folhapress

A União Brasil tem pressionado o Palácio do Planalto a substituir Daniela pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). Com a troca, integrantes do partido prometem atrair para o governo mais votos da bancada na Câmara, que tem 59 deputados.

A situação política da ministra se agravou após ela pedir desfiliação da sigla.

Daniela afirmou estar com a consciência tranquila por ter realizado um bom trabalho nos seus seis meses à frente da pasta até agora.

"Eu vivo hoje. Vamos seguir hoje de cabeça erguida, com muita tranquilidade, com a consciência de estar fazendo um bom trabalho —que tem que ser feito— seguindo todas as metas, os objetivos e as orientações do presidente Lula."

Daniela disse que continuará apoiando Lula, mesmo que perca o cargo. "Apoiei o presidente Lula no Rio de Janeiro com muito prazer, muito orgulho. Tenho orgulho de fazer parte do governo do presidente Lula e eu estou aqui com uma fiel escudeira defendendo o presidente Lula."

A saída da ministra é dada como certa. Dez dias atrás, Lula se encontrou com Sabino durante viagem a Belém (PA) para o anúncio oficial da COP30 (Conferência do Clima das Nações Unidas). Em um momento reservado, o mandatário teria dito ao parlamentar que a situação com a União Brasil estava resolvida e que voltariam a conversar para selar a mudança quando ele retornasse da Europa.

O provável futuro ministro já encomendou estudos sobre o tema para auxiliar os projetos da nova gestão.

A bancada da União Brasil na Câmara, que é alinhada ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), pede também a presidência da Embratur (agência de promoção do turismo), o comando e diretorias dos Correios.