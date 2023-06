Lula indica a Sabino que troca no Turismo acontece após sua viagem à Europa

Brasília

O presidente Lula indicou neste sábado (17) para o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) que a mudança no Ministério do Turismo vai ficar para depois da sua viagem para a França e para a Itália, na próxima semana.

Lula almoçou com o parlamentar, cotado para assumir a pasta no lugar de Daniela Carneiro, durante viagem a Belém (PA) para o anúncio oficial da COP30 (Conferência do Clima das Nações Unidas). Em um momento reservado, o mandatário disse para Sabino que a situação com a União Brasil estava resolvida e que voltariam a conversar para selar a mudança quando ele retornar da Europa.

Lula embarca na noite de segunda-feira (19) para Roma, para agendas no país e no Vaticano. Na sequência, terá eventos em Paris, na quinta e sexta da próxima semana, respectivamente 22 e 23 de junho. A previsão é que ele volte ao Brasil no próximo sábado (24).

O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), o presidente Lula (PT) e o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) tiram foto segurando camiseta do Remo presenteada pelo parlamentar - Divulgação

O almoço oferecido pelo governador Hélder Barbalho (MDB) aconteceu no restaurante Casa das 11 Janelas, em Belém. Havia outros políticos locais no evento, que interagiram em um ambiente de descontração. No entanto, em determinado momento, o mandatário e Sabino ficaram a sós.

Durante o almoço, Celso Sabino deu de presente para o presidente Lula e para Helder Barbalho camisas do time paraense Remo. Os três foram fotografados segurando as camisas, com os nomes e números de cada um nas costas. A numeração era a legenda que pertence cada um: 13, no caso de Lula; 15 do emedebista Hélder; e 44, em referência à União Brasil, partido do parlamentar.

Antes do almoço, durante evento da COP30, Hélder usou seu discurso para apoiar a indicação de Sabino para o Ministério do Turismo. Afirmou que "se o Pará tiver mais um ministro, não vamos achar ruim, porque fortalece o nosso estado. "Caso a sua decisão seja essa, o Celso representará todos nós", disse a Lula.

O Planalto vem sendo pressionado pela União Brasil para substituir Daniela Carneiro no Ministério do Turismo. Ela é apontada como uma indicação pessoal do presidente Lula e não da legenda. A ministra ainda entrou em rota de colisão com o partido e anunciou que vai deixá-lo.

Seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, já migrou para o Republicanos.

A demissão de Daniela Carneiro chegou a ser dada como certa na terça-feira (13), quando a ministra e seu marido foram convocados para uma reunião no Planalto com Lula e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Ao terminar, no entanto, o governo fez questão de divulgar que a ministra continuaria naquele momento no cargo, que iria a duas audiências no Congresso para detalhar seus planos para a pasta e que também participaria da reunião ministerial, na quinta (15).

Aliados de Lula apontam que a demissão da ministra não aconteceu até o momento e não acontecerá antes da sua viagem, pois o mandatário não quer fazer uma troca sem uma despedida respeitosa, por causa do trabalho da ministra.

Na sexta-feira (16), Lula recebeu no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A confirmação de Sabino, que é aliado de Lira, significa que o líder do Centrão vai conseguir emplacar seu primeiro nome no atual governo.