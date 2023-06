Rui Costa busca Lira e líder da União Brasil após críticas sobre articulação

Brasília

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu nesta quinta-feira (15) com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em meio a uma série de queixas à articulação política do governo Lula (PT) entre parlamentares. O ministro vinha sendo alvo de críticas dos deputados.

Segundo aliados do petista, essa mudança de postura partiu do próprio ministro e conta com o incentivo do presidente. A ideia é que ele assuma um papel de estrategista político do governo daqui para frente —e não seja apenas um executor de obras.

Há um receio, no entanto, de que ele entre em choque com o ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), que tem atuado exclusivamente na articulação política até o momento.

Na quarta (14), Rui almoçou com o líder da União Brasil na Casa, Elmar Nascimento (BA) —os dois são adversários políticos na Bahia. Foi nesse encontro que ficou acertado que o ministro se reuniria com Lira.

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, em uma reunião no Palácio do Planalto - Evaristo Sá-10.mar.23/AFP

Esse movimento indica uma mudança de postura de Rui, que vinha se dedicando à gestão de projetos apontados como estratégicos pelo Palácio do Planalto, com foco no novo PAC (Programa de Aceleração e Crescimento), que ainda não saiu do papel.

Ele também articulou um encontro com um grupo de deputados petistas na noite de quarta. Segundo relatos, o ministro indicou que teria partido dele essa mudança de postura e que teria comunicado ao presidente Lula —que aprovou a iniciativa.

Segundo interlocutores do ministro, ele indicou que poderá realizar mais conversas nesse sentido nos próximos dias. Ele também deverá atuar para estabelecer mais pontes com o Congresso. Na próxima semana, por exemplo, deverá participar de almoço da FPE (Frente Parlamentar do Empreendedorismo).

Ainda de acordo com relatos, esse movimento de Rui é para tentar reparar sua relação com as lideranças (pessoal e institucionalmente), e mirar os próximos passos. A ideia das conversas era para ele ouvir as queixas e demandas dos parlamentares, indicando possíveis atitudes que poderiam ser tomadas.

Aliados do petista afirmam que a conversa com Elmar foi franca, direta e firme. Eles teriam falado da conjuntura política e da participação da União Brasil no governo federal. Ainda de acordo com relatos, Rui reforçou que é preciso que a legenda demonstre lealdade ao Executivo, uma vez que tem representantes na Esplanada dos Ministérios.