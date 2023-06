PF faz busca e apreensão em endereços de senador Marcos do Val

Brasília

A Polícia Federal cumpre na tarde desta quinta-feira (15) mandados de busca e apreensão em endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES).

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O senador Marcos do Val fala com a imprensa sobre a denúncia feita por ele de uma proposta feita pelo ex-deputado Daniel SIlveira de um plano para gravar o ministro do STF Alexandre de Moraes e desacreditar o processo eleitoral - Pedro Ladeira/Folhapress

Além das buscas, a Folha apurou que há ordem para bloqueio de redes sociais do senador.

A assessoria do senador afirmou que ele está em Vitória e que "não há nada ainda para ser dito". "Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos."

Na quarta (14), o senador afirmou em uma publicação no Twitter que as ações de Moraes são inconstitucionais.

"Seguindo o que determina a constituição que cabe aos senadores, fiscalizar, afastar e até impeachmar ministros do STF. É notório em todos os meios jurídicos e entre e entre os magistrados, por todo o Brasil, as ações anticonstitucionais do ministro Alexandre de Moraes", disse ele.

A PF realiza busca em endereços de Marcos do Val em Brasília e Vitória (ES) e no gabinete do senador.

Polícia Federal realiza operação de busca e apreensão no apartamento funcional do senador Marcos do Val - Pedro Ladeira/Folhapress

Moraes determinou a abertura de investigação contra o senador em fevereiro para apurar suspeita da prática dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação.

A apuração foi aberta após Do Val fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na qual afirmou que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a "dar um golpe de Estado junto com ele".

Horas depois, o senador recuou da acusação direta e disse que Bolsonaro "só ouviu" o plano do ex-deputado federal Daniel Silveira e afirmou que iria pensar a respeito.

Moraes ao pedir a investigação disse que Marcos do Val, ao ser ouvido como testemunha pela Polícia Federal a respeito do caso, apresentou "uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento".